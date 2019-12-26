Жезл преемника Гитлера купили за два миллиона рублей

В Великобритании ушел с молотка гроссадмиральский жезл, принадлежавший преемнику Адольфа Гитлера рейхспрезиденту Германии Карлу Деницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Аукцион C&T Auctions проходил в городе Ашфорд, графство Кент. Позолоченный металлический жезл, покрытый синим бархатом и железными значками с изображением герба Третьего рейха, якоря и железного креста купили за 25 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Работник аукциона заявил, что экспонат вызвал большой интерес у коллекционеров из Великобритании, Германии и США. Проданный на торгах жезл был копией, которую Карл Дениц получил после десяти лет тюрьмы.

Оригинальный жезл был захвачен британскими солдатами и, по словам коллекционеров, может стоить до 300 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей). Сейчас он хранится в Британском музее.

В апреле на аукцион в американском штате Мэриленд выставили телеграмму, которую фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер незадолго до самоубийства направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В телеграмме, датированной 24 апреля 1945 года, Гитлер ответил на призыв Шернера: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».

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