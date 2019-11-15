Выставленный на продажу цилиндр Гитлера вызвал споры

Выставленные на аукцион цилиндр Адольфа Гитлера, платья Евы Браун и покрытое серебром издание «Майн кампф» вызвали возмущение Европейской еврейской ассоциации. Об этом сообщает Dail Mail.

Торги, организованные мюнхенской компанией Hermann Historica, должны состояться в среду, 20 ноября. На них будет выставлено 147 предметов из Третьего рейха. Помимо вещей, связанных с Гитлером и Браун, аукционный дом попробует продать имущество Германа Геринга и Йозефа Геббельса. Например, солнцезащитные очки, которые носили обвиняемые на Нюрнбергском процессе, чтобы избежать бликов от софитов.

Большая часть предметов была найдена американскими солдатами среди 40 сундуков в Зальцбурге в мае 1945 года.

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Председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин назвал продажу неправильной и направил в Hermann Historica письмо с просьбой снять принадлежавшие лидерам Третьего рейха предметы с торгов.

«Мы считаем, что продажа таких памятных вещей имеет небольшую внутреннюю историческую ценность, но вместо этого будет куплена теми, кто прославляет их и пытается оправдать действия величайшего зла, воздействовавшего на Европу. Поэтому торговля такими предметами просто не должна осуществляться», — пишет Марголин.

В августе в американских интернет-магазинах появилась продукция с изображением нацистской символики и жертв концлагерей. В каталогах магазинов Fine Art America и Pixels значатся чехлы для смартфона и подушки с фотографиями истощенных узников Освенцима.

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