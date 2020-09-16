У родителей Карла Лагерфельда нашли нацистское прошлое

Из новой книги немецкого журналиста Альфонса Кайзера (Alfons Kaiser) «Немец в Париже», которая будет опубликована 17 сентября, стало известно, что родители модельера Карла Лагерфельда состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Об этом сообщает The Irish Times.

В частности, в книге приводится фотография из альбома Лагерфельдов 1938 года. На ней четырехлетний Карл в баварских шортах ледерхозе запечатлен на фоне семейного дома, над которым развевается флаг со свастикой.

Его отец Отто Лагерфельд владел франшизой предприятия по производству сгущенного молока Glücksklee в Германии. Годовой оборот бизнеса достигал 50 тысяч рейхсмарок — около 180 тысяч евро (16 миллионов рублей) по сегодняшним меркам, и в 1934 году Лагерфельды приобрели имение Gut Bissenmoor в часе езды к северу от Гамбурга.

К началу 1940-х годов оборот компании уже равнялся современному эквиваленту в 280 тысяч евро (25 миллионов рублей). Альфонс Кайзер связывает такой успех с членством Лагерфельдов в нацистской партии: автор книги обнаружил документы, свидетельствующие о том, что Отто Лагерфельд присоединился к НСДАП в мае 1933 года, через четыре месяца после того, как Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, заняв должность рейхсканцлера.

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Отмечается, что такой шаг был обычным делом для бизнесменов, которые искали расположение нового главы государства. Таким образом, фирма заключила выгодный контракт на поставку сгущенного молока для вермахта.

К Отто Лагерфельду в рядах НСДАП присоединилась и его супруга, мать дизайнера, однако в будущем она оспорила этот факт.

19 февраля 2019 года немецкий дизайнер Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.