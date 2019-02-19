Вячеслав Зайцев оценил заслуги Карла Лагерфельда

Российский модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал заслуги немецкого коллеги Карла Лагерфельда, скончавшегося ранее в одной из парижских больниц. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дизайнера, именно Лагерфельд вывел французский модный дом Chanel из кризиса. Зайцев также назвал его очень талантливым и замечательным человеком.

«Ведь Лагерфельд был не только великолепным модельером, но и фотографом», — напомнил Зайцев, рассказывая о встрече с немецким модельером на его выставке в Германии.

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вся галерея «Карл Великий» Продолжить Лагерфельд во время работы в доме Chloé, 1978 год Фото: Jean-Regis Roustan / East News 1 /21

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