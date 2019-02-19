Россиянам напомнили о связи Лагерфельда с Россией

Историк моды Александр Васильев дал комментарий о смерти модельера Карла Лагерфельда. Его слова приводит RT.

Васильев назвал известие печальным и выразил скорбь по «тесно связанному с Россией» дизайнеру.

«Его родители жили во Владивостоке, представляли очень известную молочную фирму Nestle. Именно по Транссибирской магистрали впоследствии Лагерфельды переехали в Германию. Он получил одну из ведущих премий еще в 1955 году на конкурсе моды, который был устроен журналом Vogue по поводу лучшего стиля шерстяной одежды», — рассказал он.

Историк также напомнил, что в начале 1970-х годов Карл Лагерфельд получил признание, работая в модном доме Chanel, а затем начал создавать коллекции и для других марок, таких как Chloe и собственного дома Karl Lagerfeld.

«То, что создал в мире моды Карл, замечательно именно своей методичностью, которую мог сделать только немецкий дизайнер. Очень французский в душе и очень немецкий внутри», — заключил Васильев.

Немецкий модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет.

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