Карл Лагерфельд устал

Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа, который прошел 22 января в Большом дворце в Париже. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.

В финале показа весна-лето 2019 на подиум для поклона вместо Лагерфельда вышла студийный директор Chanel Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку модельер никогда не пропускал показы дома Chanel.

Сперва представители Chanel никак не прокомментировали случившееся, однако позже пояснили, что Лагерфельд устал и поэтому попросил Виар приветствовать гостей на показе вместо него.

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В сентябре 2018 года Карл Лагерфельд подарил российскому исполнителю Тимати зеленого медведя из своей личной коллекции. Тимати опубликовал снимок с пластиковым медведем в своем Instagram-аккаунте и поблагодарил Лагерфельда за щедрость. Он написал, что даже не рассчитывал на такой подарок, поскольку эта игрушка была произведена в ограниченном количестве и никогда не поступала в продажу — она была разослана как подарок только самым близким для бренда людям.

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