Карл Лагерфельд прислал Тимати необычную игрушку

Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд прислал российскому рэперу Тимати пластикового зеленого медведя из своей личной коллекции. Фотографию с подарком Тимати опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Когда я начал собирать коллекцию медведей, я знал, что однажды этот засранец пополнит мои ряды. Но мое желание оставалось лишь фантазией, так как этот экспонат в числе 50 произведенных единиц никогда не поступал в продажу и был разослан как подарок только самым близким для бренда людям. Но к своему большому удивлению я получил его в подарок от @karllagerfeld», — написал Тимати в описании к фотографии с игрушкой.

Материалы по теме Старые черти Познер, Петросян и Леонтьев одеваются на зависть молодым

Музыкант также отметил, что пластиковый медведь — это не игрушка для детей, а произведение искусства, который выставляют на самых крупных аукционах. «Планирую собрать одну из самых больших в мире коллекций и сделать выставку в Москве», — поделился Тимати.

В апреле Карл Лагерфельд поразил поклонников грубостью высказываний в адрес моделей в интервью французскому изданию Numero. Он, в частности, заявил, что для девушек-моделей, которые отказываются «снимать штаны», «всегда найдется место в монастыре», а мужчин-моделей он назвал «тупыми».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!