Меркель разозлила Карла Лагерфельда

Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд заявил, что он ненавидит канцлера Германии Ангелу Меркель за ее политику в отношении беженцев, сообщает Berliner Morgenpost.

«Парадокс заключается в том, что, пытаясь исправить зло, она обеспечила этому злу доступ к власти. Теперь сто неонацистов сидят в Бундестаге, — заявил Лагерфельд в интервью французскому журналу Le Point. — Если это будет продолжаться, я откажусь от немецкого гражданства».

В апреле 2018 года Карл Лагерфельд поразил поклонников грубостью высказываний в адрес моделей в интервью французскому изданию Numero. Он, в частности, заявил, что для девушек-моделей, которые отказываются «снимать штаны», «»всегда найдется место в монастыре», а мужчин-моделей он назвал «тупыми».

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Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel. Также ведет ежемесячную рубрику карикатур в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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