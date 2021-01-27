В России начнут обучать слабовидящих по-новому

В России начнут применять программу, позволяющую распознавать шрифт Брайля и трансформировать его в текст. Программу уже начали внедрять в 31 регионе России и в Узбекистане, с ее помощью слабовидящих начнут обучать по-новому. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программа, разработанная финалистом международного конкурса АСИ World AI & Data Challenge Ильей Оводовым, создана для преподавателей инклюзивных школ, сотрудников соответствующих образовательных и медицинских учреждений и семей, в которых есть незрячие дети. Разработчик программы рассказал, что сам столкнулся с проблемой распознавания текстов на Брайле, поскольку его младшая дочь Ангелина не видит от рождения. Сложность в чтении шрифта для незрячих людей в том, что его сложно распознать глазами. Приходится прикладывать усилия, чтобы рассмотреть белые точки на белой бумаге.

С помощью Angelina braille reader — Оводов назвал программу в честь своей дочери — учителя и родители при проверке домашнего задания педагоги и родители могут без проблем переводить то, что написал ребенок. Так, раньше на проверку домашнего задания уходило несколько дней, а сейчас это занимает всего несколько минут, говорится в сообщении.

К внедрению Angelina braille reader подключились уже 40 специализированных школ для слепых и слабовидящих, а также библиотека и две некоммерческие организации в Свердловской области. Кроме того, программу внедряют Рязанская, Свердловская, Московская, Самарская, области, Республики Татарстан, Карелия, Удмуртия, Крым, Санкт-Петербург и другие регионы.

Значимость разработки Оводова отметил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» и выразил готовность оказать поддержку развитию решения.