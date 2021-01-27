Мэра в Тюменской области решили найти по объявлению

Чиновники из Тюменской области решили разместить в интернете объявление о поиске кандидатов на должность мэра Евсинской сельской администрации. Указанная зарплата — от 26 до 30 тысяч рублей, график работы не нормирован, пишет URA.RU.

Публикация размещена в базе данных регионального центра занятости в открытом доступе, откликнуться на вакансию может любой желающий. От соискателя требуется высшее образование, минимум три года работы по специальности или стаж муниципальной службы.

Издание уточняет, что назначение на такие руководящие должности происходит не по объявлениям, а по итогам конкурса. В администрации Голышмановского городского округа пояснили журналистам, что руководителя назначат из резерва управленческих кадров. «Так как в данный момент на эту должность резерв отсутствует, мы разместили вакансию», — сказали в мэрии.

Должность главы Евсинской администрации занимала Светлана Сидоренко. 1 января она уволилась по собственному желанию.

По информации URA.RU, в онлайн-базе данных «Труд всем» также размещена вакансия вице-мэра Сургута в сфере экономики и финансов с зарплатой в 122-189 тысяч рублей в месяц