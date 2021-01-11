Ожидаемый преемник мэра Якутска объявил о готовности участвовать в выборах

Первый заместитель мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, анонсировавшей свою отставку по состоянию здоровья, Евгений Григорьев заявил о готовности участвовать в выборах главы города. Об этом он написал в Instagram-аккаунте по итогам встречи с Авксентьевой и главой Якутии Айсеном Николаевым.

По словам ожидаемого преемника, они поддержали его решение баллотироваться в мэры Якутска. Он также отметил, что уверен в команде — заместителях мэра, руководителях структурных и территориальных подразделений. «Буду рад вашим предложениям, критике, идеям – без вашей поддержки никак», — заключил он.

Авксентьева в своем Instagram-аккаунте добавила, что глава Якутии поддерживает кандидатуру Григорьева, «как одного из молодых руководителей и лидеров города, хорошо зарекомендовавшего себя в реальной работе». Она согласилась стать советником Григорьева, но лишь на общественных началах.

Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья 11 января. Планируется, что отставку примут 14 января. Ее пресс-секретарь уточнил, что решение принималось без участия третьих лиц, а на главу города не оказывали давление.

Мэр города призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции. В администрации Якутска рассказали, что у главы города обнаружились проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых она и решила уйти с должности. Осенью 2020 года Авксентьева проходила медобследование, на котором обнаружилось отклонение от нормы в ряде анализов.

Глава Якутии пожелал мэру скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение.