Россия
 
Последние новости
В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока-2»
Зрители уличили министра в выходе в прямой эфир телеканала из туалета
56-летнюю женщину затравили в сети за внешний вид подростка
Политолог заявил о безграничной власти Ким Чен Ына после избрания генсеком
Раскрыто число дел о внутреннем терроризме в США после штурма Капитолия
В администрации Якутска рассказали о состоянии здоровья подавшей в отставку мэра
Выявлены самые популярные имена любителей авантюрных путешествий
Хозяин московского кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал о конфликте с полицией 
Ценам на бензин в России предсказали резкий рост
Новости партнеров
Прослушать новость

Ожидаемый преемник мэра Якутска объявил о готовности участвовать в выборах

Перейти в «Мою Ленту»
Сардана Авксентьева, Евгений Григорьев и Айсен Николаев
Сардана Авксентьева, Евгений Григорьев и Айсен Николаев
Фото: @grigorev_yakutsk

Первый заместитель мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, анонсировавшей свою отставку по состоянию здоровья, Евгений Григорьев заявил о готовности участвовать в выборах главы города. Об этом он написал в Instagram-аккаунте по итогам встречи с Авксентьевой и главой Якутии Айсеном Николаевым.

По словам ожидаемого преемника, они поддержали его решение баллотироваться в мэры Якутска. Он также отметил, что уверен в команде — заместителях мэра, руководителях структурных и территориальных подразделений. «Буду рад вашим предложениям, критике, идеям – без вашей поддержки никак», — заключил он.

Авксентьева в своем Instagram-аккаунте добавила, что глава Якутии поддерживает кандидатуру Григорьева, «как одного из молодых руководителей и лидеров города, хорошо зарекомендовавшего себя в реальной работе». Она согласилась стать советником Григорьева, но лишь на общественных началах.

Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья 11 января. Планируется, что отставку примут 14 января. Ее пресс-секретарь уточнил, что решение принималось без участия третьих лиц, а на главу города не оказывали давление.

Мэр города призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции. В администрации Якутска рассказали, что у главы города обнаружились проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых она и решила уйти с должности. Осенью 2020 года Авксентьева проходила медобследование, на котором обнаружилось отклонение от нормы в ряде анализов.

Глава Якутии пожелал мэру скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В администрации Якутска рассказали о состоянии здоровья подавшей в отставку мэра
Раскрыта новая должность мэра Якутска после отставки
Пресс-секретарь мэра Якутска раскрыл причину ее отставки