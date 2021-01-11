В администрации Якутска рассказали о состоянии здоровья подавшей в отставку мэра города Сарданы Авксентьевой. У главы города обнаружились проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых она и решила уйти с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.

В мэрии рассказали, что осенью 2020 года глава города проходила медобследование, на котором обнаружилось отклонение от нормы в ряде анализов. «По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы ее жизни нет, операции плановые», — заявили в администрации.

Кроме того, в департаменте отметили, что уход по состоянию здоровья предусмотрен уставом города Якутска и является личным выбором Авксентьевой.

Утром 11 января стало известно, что мэр города подала в отставку в связи с состоянием здоровья. В мэрии подчеркнули, что это решение она приняла самостоятельно, давления на главу города не оказывали. Планируется, что отставку примут 14 января.