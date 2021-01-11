Пресс-секретарь мэра Якутска раскрыл причину ее отставки

На мэра Якутска Сардану Авксентьеву, анонсировавшую свою отставку, не оказывали давление. Подробностями ее решения поделился пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков в Facebook.

«Это решение, которое было принято на семейном совете и поддержано ближайшим окружением — командой Сарданы Владимировны. Хочу подчеркнуть, что это решение было принято без участия третьих лиц», — отметил он.

По словам Толстякова, состояние здоровья мэра ухудшается, и если она продолжит работать в том же ритме, процессы в ее организме будут иметь необратимые последствия. Он не стал раскрывать подробности предстоящего лечения Авксентьевой, пояснив лишь, что ей предстоит хирургическое вмешательство.

Представитель мэра добавил, что операция сопряжена с большими рисками, а после ей предстоит длительный период реабилитации и восстановления, во время которого ей противопоказаны любые стрессы и потрясения.

Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья 11 января. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции.

Глава Якутии Айсен Николаев пожелал главе города скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение. «Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — отметил он.

Временно исполняющим обязанности главы города будет назначен Евгений Григорьев, первый заместитель мэра по развитию территорий.