Раскрыта новая должность мэра Якутска после отставки

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, ранее объявившая о своей отставке, после ухода с должности станет советником главы города на общественных началах. Свою новую должность она раскрыла на странице в Instagram.

По словам Авксентьевой, несмотря на уход с поста, ей, как всем горожанам, небезразлично, кто возглавит город. Она заявила, что согласилась с предложением будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева стать его советником, но лишь на общественных началах. «Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку"», — написала мэр.

Она также сообщила, что прямые выбора мэра пройдут этой весной и призвала жителей города быть активными, неравнодушными и не оставаться в стороне.

11 января Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции. Глава Якутии Айсен Николаев пожелал главе города скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение.