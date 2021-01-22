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Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет.

Также в пятницу российский лидер внес на рассмотрение парламентариев законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

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