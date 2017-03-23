СМИ узнали о продлении контракта для помощника Путина по внешней политике

Контракт помощника президента России по международным вопросам Юрия Ушакова продлен еще на год. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах и администрации президента.

Отмечается, что Ушакову в середине марта исполнилось 70 лет, то есть он достиг предельного возраста нахождения на госслужбе. Однако, по сведениям газеты, президент принял решение продлить контракт на срок до марта 2018 года. «Он продолжает работать», — отметил в беседе с изданием пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не став комментировать вопрос о продлении полномочий чиновника.

По данным «Коммерсанта», среди главных задач Ушакова на текущий момент — подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

О начале этой подготовки МИД сообщал в конце февраля. Незадолго до этого Песков говорил, что президенты России и США могут пообщаться на саммите G20, который пройдет в Германии в июле, или раньше.

Ушаков работал послом России в США в 1998-2008 годах, затем занимал пост замглавы аппарата правительства, которое возглавлял Путин. После его избрания главой государства Ушаков перешел на работу в Кремль в должности помощника президента по международным вопросам.