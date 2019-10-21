Кремль объяснил необходимость отставки главы СПЧ

Отставка главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова вызвана необходимостью ротации. Так объяснил кадровые решения в СПЧ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее 21 октября сообщалось, что главой СПЧ вместо 70-летнего Михаила Федотова назначили Валерия Фадеева. Указывалось, что это связано с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе.

После этого стало известно об исключении из СПЧ политолога Екатерины Шульман, главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и профессора ВШЭ Ильи Шаблинского. В состав СПЧ ввели журналиста Кирилла Вышинского. Он будет курировать вопросы соблюдения прав российских представителей средств массовой информации за рубежом.

Федотов возглавил Совет по правам человека в 2010 году.

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