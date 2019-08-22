Российский чиновник состарил себя на 34 года ради пенсии

Чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года, чтобы получать пенсионные начисления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Левашинского района.

По данным полиции, 28-летний житель села Кулецма, занимающий пост заместителя главы поселения, получил в местном УФМС паспорт с измененной датой рождения. Также он приобрел поддельную трудовую книжку, где указывалось, что в 1985-1996 годах мужчина работал в колхозе.

В феврале 2018 чиновник написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, которую и стал получать со следующего месяца. Общая сумма выплаченных ему начислений составила более 155 тысяч рублей.

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