Состаривший себя на 34 года ради пенсии российский чиновник избежал ареста

Состаривший себя на 34 года ради пенсии заместитель главы села Кулецма в Дагестане отпущен под подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на представительницу региональной прокуратуры сообщает РИА Новости.

По ее словам, чиновник признался в содеянном.

Паспорт с измененной датой рождения 28-летний житель села Кулецма, который также является заместителем главы поселения, получил в местном УФМС. Кроме того, он приобрел себе поддельную трудовую книжку, в которой указывалось, что в 1985-1996 годах мужчина работал в колхозе. Общая сумма выплаченных ему начислений составила более 155 тысяч рублей.

В отношении мужчины, сотрудников отделения пенсионного фонда и миграционной службы возбуждены уголовные дела. Чиновника подозревают в мошенничестве, а должностных лиц в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

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