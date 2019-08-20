Россиянина сделали бездомным со второго раза

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Виталий Голодняк

В Сургуте у местного жителя Виталия Голодняка дважды за 12 лет снесли жилой вагончик (балок). Оставшийся на улице мужчина был вынужден обратиться в полицию и планирует пойти в социальный центр, сообщает издание «СИА-ПРЕСС».

Первый раз жилье Голодняка снесли в 2007 году — у него был балок с печкой. Тогда компания «Юграпромстрой» заявила, что он живет там незаконно. По документам, постройка была расселена еще в 2003 году и подлежала сносу. Позднее компания построила мужчине новый балок, но уже без удобств. В нем он прожил 12 лет, однако 12 июля, когда Голодняк ушел по делам, снесли и его. При себе у мужчины остались лишь паспорт, СНИЛС и телефон.

«У нас был дом на две половины. На одной жил я, а на второй — соседи. Им в 2003 году дали новое жилье и отселили, а я остался. Но, похоже, в документах записали, что весь дом расселен. Поэтому в 2007 году и сказали, что в балке никого не должно быть», — рассказал Голодняк.

В администрации Сургута рассказали, что мужчину должны были расселить, но он отказывался от предложенных вариантов. Представители администрации сообщили, что мужчина пришел к ним в январе 2019 года с паспортом СССР и рассказал, что больше 30 лет живет в балке.

«Мы смотрим наши записи — а там его нет. И из соседей Голодняка никто не знал. Где он был все эти годы, непонятно. Но мы обязаны расселить его, несмотря на не самый обычный случай. Мы предложили ему вариант коммерческого найма квартиры в поселке Дорожный. 33 квадратных метра. Но он отказался! Сказал: "Нет, хочу жить в центре Сургута"», — рассказали в администрации.

Отвечая на вопрос, почему он до 2019 года ходил с паспортом СССР, Голодняк ответил, что «как-то времени не было поменять». Кроме того, он долго ждал свидетельство о рождении, которое находилось на Украине. Мужчина также не успел оформить пенсию — все собранные документы остались в разрушенном балке.

Голодняк отказался от коммерческого найма, потому что такое «может и в газете объявлений найти». Мужчина хотел оформить жилье по социальному найму. Он также отметил, что ему предложили квартиру в отдаленном микрорайоне, а он хочет остаться в центре Сургута.

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