Бывшая военнослужащая и ее сын 27 лет прожили без российского гражданства

Бывшая военнослужащая, 70-летняя Людмила Ющенко, и ее сын Александр 27 лет прожили без российского гражданства. Они переехали из Таджикистана в Россию в 1989 году. Историю семьи рассказало РИА Новости.

Людмила Ющенко, русская по национальности, родилась в Ижевске, служила майором МВД, а затем перешла в военную прокуратуру и уехала в Чехословакию. Там она вышла замуж за отца Александра, который родился на территории ЧССР. После этого отца перевели в Таджикистан на службу. Семья переехала с ним, Ющенко перевелась по службе и работала в Душанбе.

После развода Людмила с сыном переехала в город Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе и устроилась работать в нефтяную компанию. Предприятие выделило им квартиру в поселке Пурпе рядом с городом, где их прописали. В 1993 году женщина сменила род деятельности и начала работать в городской администрации, однако квартиру закрепили за ней.

В 1992 году Ющенко попыталась оформить гражданство России, однако в ответ на одну из жалоб ей сказали, что она не выписалась из Таджикистана по месту временной прописки. В итоге семье присвоили статус вынужденных переселенцев и поставили в очередь на жилье по госпрограмме. Через два месяца Ющенко уволили и сняли с очереди на жилье. В 1997 году семью лишили статуса вынужденных переселенцев, объяснив это отсутствием регистрации по месту жительства.

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После этого им снова отказали в оформлении паспорта, основываясь на том, что Ющенко не проживали на территории Ямала после вступления в силу закона о гражданстве в 1992 году. Местные власти требовали подтверждения того, что они не являлись гражданами Таджикистана и Чехии. Не помогло и то, что в 2003 году суд установил юридический факт проживания семьи в поселке с 1989 года. Позднее дом, в котором жила семья, перевели в нежилой фонд и отключили от коммуникаций. При этом другое жилье не предоставили. В 2011 году Ющенко переехали в Москву.

Сначала они обратились в консульства Таджикистана и Чехии за справками, что не являются их гражданами. «Когда консулы услышали мою просьбу, реакция была примерно одинаковая: схватились за голову и сказали, что в жизни никому таких документов не выдавали», — сообщил Александр.

В 2019 году Ющенко признали гражданами России и направили в подразделение по вопросам миграции по месту проживания в ЯНАО. Однако местные власти не признают, что Ющенко проживали там с 1989 года.

В администрации Губкинского РИА Новости заявили, что руководство сменилось, а документы каждые пять лет уходят в архив. Замглавы администрации города по внутренней политике Евгений Кузнецов сказал, что за последние пять лет семья к ним не обращалась, и власти не вправе выдать жилье, если нет постоянной регистрации. Он добавил, что Ющенко не числятся на учете по улучшению жилищных условий.

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