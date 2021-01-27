Мужчина снял на камеру купающихся несовершеннолетних девочек и пошел под суд

Житель австралийского города Вуллонгонг снял на камеру несовершеннолетних детей на пляже и пошел под суд. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 52-летний мужчина сделал несколько снимков девочек в возрасте от 11 до 14 лет во время купания в гавани неподалеку от города. Впоследствии его задержали представители общественности, а затем передали полиции.

Правоохранительные органы уточнили, что обнаружили в телефоне подозреваемого множество фотографий, которые были сделаны в период с декабря 2020-го по январь 2021 года в районе прибрежных зон отдыха Вуллонгтона и Таураджи.

Отмечается, что неизвестному предъявлены обвинения, в частности, в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

14 декабря прошлого года сообщалось, что в Австралии осудили туриста, подставившего телефон под юбку стюардессе и 15 школьницам ради интимных фото и видео. 49-летний мужчина начал съемку, когда летел из Голд-Коста в Сидней. Первой его жертвой стала бортпроводница: пассажиру удалось просунуть руку с телефоном под ее униформу и снять видео.