Извращенец ворвался в номер туристки и занялся непристойностями на ее глазах

Извращенец из Австралии ворвался в номер швейцарской туристки ночью и исполнил действия сексуального характера на ее глазах. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний житель небольшого города Калаундра, штат Квинсленд, вломился в хостел Sunshine Coast около четырех утра в воскресенье, 23 декабря. Он пробрался в номер 21-летней бэкпекерши и начал заниматься перед ней непристойностями, а затем, по словам детектива Криса Итона (Chris Eaton), попытался лечь к ней в постель. «Как вы понимаете, девушка была невероятно травмирована случившимся», — прокомментировал инцидент детектив.

Как видно на записи с камер, установленных в хостеле, преступник разгуливал по отелю без рубашки и в приспущенных черных шортах. Позже в понедельник, 24 декабря, нарушителя нашли и арестовали. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также украл чей-то кошелек незадолго до совершения преступления.

В марте турист из Гонконга установил скрытую камеру в ванной хостела в Сиднее и подглядывал за голой соседкой по комнате. Она рассказала полиции, что нашла записывающее устройство, когда принимала душ. Сотрудники правоохранительных органов обыскали вещи мужчины и обнаружили жесткие диски с видеозаписями других обнаженных девушек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!