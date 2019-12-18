Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали

Пассажир самолета авиакомпании Qatar Airways получил наказание за дебош на борту. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, пишет «Мойка 78».

Инцидент произошел в конце августа на рейсе из Дохи. Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета. Однако через какое-то время стюардессы отказались подавать ему спиртные напитки.

После этого мужчина начал активно передвигаться по салону лайнера, нецензурно выражаться и, в конце концов, оскорбил одну из бортпроводниц, задрав ей юбку. «Против воли он провел своей ногой по внутренней поверхности бедер последней, подняв ей юбку, тем самым совершил оскорбляющие честь и достоинство указанных лиц действия», — указано в сообщении.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Нарушитель принес публичные извинения перевозчику, оплатил штраф в размере 50 тысяч рублей, а также перечислил три тысячи рублей в детскую больницу Калининградской области для пациентов с онкологией.

17 декабря президент российского Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов предположил, что в зонах беспошлинной торговли следует контролировать продажу алкоголя. По его словам, необходимо разобраться в ситуации, когда при предполетном досмотре у пассажира отбирают бутылку со спиртным, а затем в зоне ожидания рейса продают ему такую же.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!