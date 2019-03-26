Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд

Турист из Гонконга установил скрытую камеру в ванной хостела и подглядывал за голой соседкой по комнате. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 24 марта, 27-летняя француженка забронировала в гостевом доме в Сиднее комнату, в которой кроме нее проживал еще один путешественник.

Когда женщина принимала душ, она случайно бросила взгляд на раковину и заметила небольшую сумочку, в которой, по ее словам, лежала камера, спрятанная в дезодоранте.

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Туристка заявила о случившемся в полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. В ходе обыска полицейские обнаружили в его личных вещах многочисленные жесткие диски, на которых хранились видеозаписи с другими женщинами, незаметно снятыми на камеру.

Ему было предъявлено обвинение в незаконной установке и использовании записывающих устройств в непредназначенных для этого местах.

В декабре 2018 года посетительница сети отелей Hilton Worldwide предъявила гостинице иск на сумму 100 миллионов долларов после того, как узнала, что извращенец снимал ее на скрытую камеру в душе. Незнакомец связался с девушкой и начал шантажировать ее, заявляя, что распространит ее фотографии по всему интернету.

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