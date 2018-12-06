Туристка отомстила тайно снимавшему ее в душе извращенцу

Посетительница сети отелей Hilton Worldwide предъявила гостинице иск на сумму 100 миллионов долларов после того, как извращенец снимал ее на скрытую камеру в душе. Об этом сообщает Fox News.

Жительница Чикаго отдыхала в гостинице Hampton Inn в Нью-Йорке в 2015 году и не знала, что кто-то тайно за ней подглядывал. Однако в конце сентября 2018 года назвавший себя «извращенцем» незнакомец связался с ней и начал ее шантажировать.

«Я извращенец. Я никого не обижу. Мне просто нравится смотреть. Пообещай мне личное шоу, иначе я распространю эти кадры по всему интернету», — написал мужчина в письме.

Спустя некоторое время он начал рассылать фрагменты записи ее коллегам и требовал выплатить ему тысячу долларов, чтобы он прекратил рассылку. Американке пришлось обратиться в суд с иском.

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Сотрудники правоохранительных органов считают, что шантажист — сотрудник отеля, и что эта девушка была не единственной, кого он снимал.

«Недавно в отеле проводилась реновация, и мы не обнаружили никаких записывающих устройств. Мы продолжим расследование и найдем виновного. Безопасность наших гостей для нас превыше всего», — прокомментировал ситуацию представитель гостиницы.

В ноябре пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Инцидент произошел, когда супруги Крис и Дана Уайт совершали трехдневный круиз по Карибским островам. В телевизионном шоу Inside Edition они рассказали, что записывающее устройство было спрятано в телевизионных проводах.

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