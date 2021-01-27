Пьяный российский актер заказал телевизор и остался без 140 тысяч рублей

Российский актер Алексей Герилович, игравший бандитов в российских сериалах, заявил об обмане курьером. Забывчивый артист дважды заплатил за дорогостоящий телевизор и так и не получил товар, сообщает РЕН ТВ.

Герилович заказал телевизор за 140 тысяч рублей через сервис «Яндекс.Маркет». Покупку доставил курьер, с которым Герилович якобы рассчитался. После того как телевизор занесли в квартиру, актер вновь захотел оплатить покупку. Заглянув в барсетку, не нашел там нужной суммы.

Курьер заявил, что не может оставить ему товар без оплаты, забрал телевизор и уехал. По словам доставщика, актер находился в состоянии алкогольного опьянения и не оплатил телевизор.

Отмечается, что сам Герилович плохо помнит произошедшее.

46-летний Алексей Герилович сыграл бандитов в таких проектах, как «Шелест», «Домашний арест», «Форс-мажор», «Лесник. Своя земля», «Мылодрама», «Балабол», «Глубже!» и «Закон каменных джунглей». Также он появился в сериалах «Глухарь», «Универ» и «Игра».