Избивших россиянку и ее восьмилетнюю дочь полицейских отправили в колонию

В Омской области к четырем годам лишения свободы приговорены три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК), избившие россиянку и ее восьмилетнюю дочь. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Омское областное телевидение.

Как установил суд, в марте 2018 года оперативники регионального МВД, не имея ордера, ворвались в продовольственный магазин в поселке Новоуральский в Таврическом районе и начали проводить обыск. Дело в том, что ранее за контрабанду алкоголя в колонию отправили владельца магазина, а потому правоохранители были уверены, что жена осужденного продолжает заниматься незаконным бизнесом и хранит контрафактный алкоголь.

Однако, как только оперативники ОЭБ и ПК преступили к обыску, владелица магазина начала снимать происходящее на телефон. Полицейские отобрали у женщины смартфон, а затем избили ее и принялись ловить испугавшуюся восьмилетнюю дочь потерпевшей.

Девочка пыталась спрятаться от оперативников за стеллажами, но ее поймали, протащили по полу за куртку, после чего ребенок ударился головой о холодильник. От силовиков досталось и продавцам и двум случайным покупателям, заглянувшим в торговую точку.

По данным медиков, из-за случившегося у школьницы развилось посттравматическое расстройство. Следственный комитет России возбудил и расследовал уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»). Осужденные будут отбывать четырехлетний срок в колонии общего режима.

29 декабря сообщалось, что беременную россиянку и ее спутника из Чистополя (Республика Татарстан) полицейские протащили по снегу за отсутствие масок.