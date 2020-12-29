Полицейские протащили беременную россиянку по снегу за отсутствие маски

Беременную россиянку и ее спутника из Чистополя (Республика Татарстан) полицейские протащили по снегу за отсутствие масок. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Правоохранители пытались задержать пару, которая в ответ оказала сопротивление. Посетители продуктового магазина всяческие призывали полицейских отпустить молодых людей.

В МВД по Татарстану «Подъему» в свою очередь рассказали, что молодые люди вели себя агрессивно, отказывались озвучивать свои персональные данные, а девушка нанесла полицейскому несколько ударов пол лицу. «Задержанный 26-летний ранее судимый мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в ведомстве.

Похожий инцидент произошел ранее в Пермском крае. Полицейские избили мужчину на глазах у маленькой дочери за отсутствие маски. Он просил полицейских позволить проводить ребенка домой, но они не стали слушать его и избили.

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