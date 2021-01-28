Опубликован список любимых комедий россиян

Названы любимые комедии россиян. Об этом сообщает «Вести.ru» со ссылкой на результаты исследования Института Современных Медиа (MOMRI).

Первые места в опубликованном списке заняли фильмы Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». В перечень главных советских комедий также вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Полосатый рейс», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Джентльмены удачи». Среди иностранных комедий россияне отдали предпочтение таким проектам, как «Один дома», «1+1», «Маска» и «Эйс Вентура».

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 58 процентов россиян заявили, что смотрят комедии, причем 8 процентов из них делают это почти каждый день. 34 процента респондентов думают, что подобные фильмы лучше смотреть в одиночестве, в то время 29 процентов считают, что это приятнее делать в семейном кругу.

В декабре россияне выбрали любимых киногероев. Ими стали Гарри Поттер и Харли Квинн.