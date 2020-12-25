Названы любимые киногерои россиян

Российские пользователи платформы «КиноПоиск HD» назвали любимых киногероев и выбрали лучшие проекты 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным опросов стриминг-сервиса, самыми популярными героями у российских зрителей стали Гарри Поттер из одноименной киносаги в исполнении Дэниэла Рэдклиффа и Харли Квинн, которую изобразила австралийская актриса Марго Робби в ленте «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн». Пользователи «КиноПоиск HD» также признали лучшим фильмом и сериалом уходящего года «Джентльмены» и «Рик и Морти» соответственно.

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«В 2020 году более шести миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на "КиноПоиск HD". Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам», — отметили представители онлайн-кинотеатра.

В топ-10 самых популярных проектов, помимо криминальной комедии Гая Ричи и научно-фантастического мультсериала, вошли отечественные ситкомы «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"» и «Беспринципные». В десятке лидеров также разместились «Смешарики», новый сезон американского сериала «Бесстыжие» и блокбастер по киновселенной Marvel «Мстители: Финал».