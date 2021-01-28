Найдены причины невосприимчивости людей к COVID-19

Американские ученые нашли причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу и описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) выяснили, что при проникновении в клетки-хозяева вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации. Это позволяет им распространяться дальше на наиболее восприимчивые клетки.

Для борьбы с инфекцией иммунная система активизирует врожденные иммунные реакции, такие как воспаление. Те в свою очередь активируют адаптивную иммунную систему.

Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. В случае, если эти клетки могут распознать вирус, начинают работать клеточная и гуморальная ветви адаптивного иммунитета для совместного обеспечения защиты организма. Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. При этом часто Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 есть у тех, кто ранее не встречался с этим вирусом.

Как предположили авторы исследования, наличие у людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим коронавирусам. По мнению ученых, иммунный ответ на SARS-CoV-2 может зависеть от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

Ранее ученые Йельского университета в США объяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от коронавируса, чем женщины. По словам исследователей, одно из объяснений состоит в том, что женщины имеют две Х-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Также защитную роль играет женский половой гормон — эстроген.