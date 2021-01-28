Пловец разжал челюсти укусившего его за голову крокодила и спасся

Пловец из австралийского города Кернс спасся от крокодила, укусившего его за голову во время купания в озере. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Днем в четверг, 28 января, 44-летний мужчина тренировался в озере в природном парке Лейк-Пласид. Неожиданно он почувствовал, что что-то сжимает его голову. Мужчина попытался руками разжать челюсти крокодила. Ему удалось избавиться от рептилии.

Парамедик Пол Суини (Paul Sweeney) сообщил, что мужчине повезло, что он выжил. На голове, руках и плече пострадавшего остались множественные раны. Когда приехала скорая помощь, мужчина был в сознании.

Австралийца доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Специалисты службы охраны дикой природы расследуют произошедшее. Они выехали на место происшествия, чтобы найти крокодила.

Ранее сообщалось, что житель города Кариба в Зимбабве пережил четыре нападения крокодилов. Жена, дети и друзья неоднократно уговаривали Франциско найти другой заработок, но тот их не слушает и отказывается бросать рыбалку.