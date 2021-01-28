Умерла лауреатка «Оскара» Клорис Личмен

Американская актриса Клорис Личмен скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя артистки.

Отмечается, что актриса умерла во вторник, 26 января, в своем доме в городе Энсинитас, штат Калифорния.

Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в городе Де-Мойн, штат Айова. После победы на конкурсе красоты Клорис переехала в Нью-Йорк, где поступила в актерскую студию в группу к Элиа Казану. Ее дебют на Бродвее состоялся в 1950 году в пьесе «Вернись назад, маленький Шеба».

За свою длительную карьеру Личмен получила многочисленные награды и премии. Она была удостоена премий «Оскар» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс». Личмен также снялась в таких кинолентах, как «Испанский английский», «Молодой Франкенштейне», «Страх высоты», «Всемирная история, часть первая».