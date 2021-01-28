Актриса Ирина Горбачева рассказала о сильной неприязни к Ксении Собчак

Российская актриса Ирина Горбачева призналась в сильной неприязни, которую она до недавнего времени испытывала к телеведущей Ксении Собчак. Интервью с артисткой было опубликовано на YouTube-канале блогера Сергея Мезенцева.

Она сравнила свое раздражение от поведения журналистки с тем, как люди обычно реагируют на певицу Ольгу Бузову, которую обвиняют в отсутствии голоса. «Я вот прямо помню, что она [Собчак] у меня вызывала какую-то реакцию, что "ты меня бесишь и раздражаешь"», — рассказала звезда сериала «Чики».

Со временем актриса поняла, что ее раздражают в людях те черты, которые есть в ней самой. Она назвала ведущую хамелеоном и заявила, что ей не нравится, когда она сама действует подобным образом и предает себя. Горбачева обратила внимание на то, что во время каждого интервью Собчак подстраивается под гостя и даже выбирает соответствующую одежду.

В какой-то момент артистка решила, что ей стоит перестать раздражаться из-за поведения журналистки. «Стоп. Баба работает, зарабатывает деньги. Я начала на нее смотреть как на событие, как на явление. Человек прошел жесткий какой-то путь, который сильно на нем отпечатался», — сказала актриса. Она предположила, что у Собчак много зажимов и комплексов.

Летом 2020 года Ирина Горбачева впервые показала нового возлюбленного. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держится за руки с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.