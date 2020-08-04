Актриса Ирина Горбачева показала нового возлюбленного

Актриса Ирина Горбачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держится за руки с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Горбачева опубликовала серию фотоснимков, которые были сделаны на Украине. На одном из них она держится за руку с Савлеповым. «В этот любимый город, всегда есть вернуться повод...» Киев в моем сердце всегда!» — подписала актриса публикацию.

Снимки обрадовали подписчиков. Некоторые написали, что давно догадывались об отношениях Горбачевой и Савлепова, и отметили, что звезды хорошо смотрятся вместе.

Ранее бывший муж Ирины Горбачевой, актер Григорий Калинин, признался, что причиной расставания пары стали его измены и другие серьезные проблемы. О настоящих причинах развода актриса рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю. Она призналась, что сначала бросила мужа, а потом снова вернулась — хотела верить, что сможет простить измену. Но у нее не вышло, и пара разошлась спустя восемь лет брака.