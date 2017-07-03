Культура
 

Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова

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В сети появился первый трейлер драмы Бориса Хлебникова «Аритмия», получившей гран-при российского фестиваля «Кинотавр-2017». Проморолик опубликован на YouTube-канале «Официальные Трейлеры.RU» в понедельник, 3 июня.

Картина рассказывает о судьбе врача скорой помощи Олега, которого бросает жена. Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер.

Российская премьера «Аритмии» запланирована на 28 сентября.

Помимо гран-при, лента получила на «Кинотавре» приз зрительских симпатий. Фестиваль проходил в Сочи с 7 по 14 июня.

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