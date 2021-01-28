В России предложили способ борьбы с инфекциями в новостройках

Профильные организации, в числе которых «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и «Национальное объединение строителей», предложили Минстрою способ борьбы с распространением инфекций в новостройках. Специалисты задумали оборудовать дома россиян механической системой вытяжной вентиляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект.

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По словам экспертов, в случае с механической системой на чердаке дома устанавливается вентилятор, который принудительно вытягивает воздух и не дает ему переходить из одной квартиры в другую. Подобный механизм препятствует не только распространению по зданию запахов, но и вирусов и грибков.

В сравнении с естественной вентиляцией в виде шахт и вытяжек, такая система более стабильна, но на данный момент носит рекомендательный характер. Специалисты также подсчитали разницу в стоимости двух способов — она может достигать 15-25 процентов. При этом механическая система занимает меньше площади и «не съедает» квадратные метры.

В декабре 2020 года южнокорейские ученые предположили, что коронавирус может распространяться в многоквартирных домах по вентиляции. Они пришли к такому выводу после того, как в Сеуле в одном из комплексов заболели жители, занимающие разные этажи здания и не контактирующие друг с другом. Оказалось, что вирус передавался через отверстие в ванной комнате.

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