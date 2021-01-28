Бывшая солистка «Миража» выбросила на улицу двух собак

Бывшая солистка поп-группы «Мираж» Светлана Разина выбросила на улицу двух своих собак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на зооволонтеров Владимирской области.

Волонтеры объявили о поисках бордер-колли и хаски. По их данным, собаки были выброшены из машины в поле в районе города Киржач.

Ранее экс-солистка «Миража» заявляла в своем Instagram-аккаунте о том, что собирается усыпить или «выкинуть на волю божью» своих псов. Речь идет о бордер-колли и хаски по кличке Ролик и Тайна соответственно.

«Мне очень больно принять решение, но их ждет-либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкинуть на волю божью? Вот вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне... Я их лечила и спасала, когда рвали их... но больше не могу!» — написала Разина. Она также объяснила, что псы доставляли проблемы соседям: собаки нападали на котов и душили чужих кур.

Ранее в январе Разина рассказала о проблемах музыкальной индустрии в период пандемии. Она также сообщила о новой схеме обмана артистов.