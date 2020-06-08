Бывшая солистка музыкальной группы «Мираж» Наталья Ветлицкая назвала карантин и вакцинацию «фашистской прелестью». Певица высказалась о режиме самоизоляции в своем Instagram-аккаунте.

Она порадовалась, что с 9 июня в Москве отменяют пропуска. «Идиоты те, кто ничего не делает для того, чтобы мы все были свободны. Всем следует сказать "спасибо" тем людям, которые бились за эту свободу, которые ходили по судам, писали петиции, возмущались в соцсетях и так далее», — сказала исполнительница.

Она отметила, что ей писали оскорбительные комментарии из-за того, что она выступала против режима самоизоляции и вакцинации. При этом противников карантина певица назвала воинами света.

26 марта 55-летняя Ветлицкая сообщила, что у нее заподозрили коронавирус. Она рассказала, что у нее было ощущение, будто она не может набрать воздух в легкие. Позднее звезда заявила, что излечиться ей помогло то, что она «успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент». По ее словам, она не принимала никаких лекарств, а лишь пила чай с медом и имбирем.

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