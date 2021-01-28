Популярного тиктокера обвинили в изнасиловании подростка

Пользовательница TikTok под ником @saintbaby опубликовала несколько роликов, в которых обвинила популярного блогера Ондреаса Лопеса (Ondreaz Lopez) в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает The Daily Dot.

На одном из видео @saintbaby запечатлела разговор женщины и мужчины: СМИ предполагают, что голоса принадлежат матери девочки-подростка и Лопесу, хотя их лиц в кадре не видно. На записи 23-летний тиктокер и его собеседница обсуждают поступок, из-за которого юноша может угодить в тюрьму. Женщина также говорит, что хочет еще раз встретиться с блогером при условии, что вместе с ней придут дочь и ее сестра. Они договорились устроить встречу позже в тот же день.

Многие пользователи выразили недоверие увиденному. Некоторые написали, что по голосу молодой человек не похож на Лопеса, поэтому опубликованный ролик может быть провокацией. Автор канала @saintbaby ответила на обвинения и заявила, что не рискнула бы получить судебный иск за клевету. Она добавила, что 14-летняя жертва является ее подругой.

Ранее на брата Ондреаса — Тони Лопеса (Tony Lopez) — подали в суд двое несовершеннолетних, которые обвинили его в изнасиловании. Одна из девочек утверждала, что блогер надругался над ней, хотя она сказала ему, что ей всего 16 лет. При этом Тони Лопес отрицает все обвинения.