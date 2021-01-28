Российским нефтяникам посоветовали готовиться к «новой реальности» в связи со снижением роли нефти, экологическим регулированием и ростом популярности возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в исследовании Boston Consalting Group, которое поступило в «Ленту.ру».

В настоящее время ситуация в российском нефтегазовом секторе более позитивна по сравнению с многими международными игроками. Четыре из пяти самых эффективных предприятий в мире по методике оценки TSR (cовокупный доход акционеров, который формируется из суммы дивидендной доходности и доходности от прироста курсовой стоимости бумаг) — российские.

Причинами стало то, что отечественные компании владеют собственными активами, затраты на добычу относительно низкие, и к тому же снижающийся курс рубля создает дополнительное преимущество.

Однако, по оценке аналитиков, нефть сохранит свою актуальность только в следующие 50 лет. Международные конкуренты в условиях падающей прибыли уже начали трансформироваться и принимать решения относительно диверсификации, оптимизации портфеля и совершенствования нефтегазовых операций.

Эксперты предупреждают, что в среднем потребление нефтепродуктов в качестве топлива будет снижаться. Помочь российским компаниям сформировать устойчивую модель ведения бизнеса на годы вперед могут изменение портфеля в пользу газа и водорода, а также фокус на нефтегазохимии.

Ранее сообщалось, что французская нефтегазовая компания Total предсказывает конец эпохи нефти после 2030 года. Более пессимистичные прогнозы дали норвежская Equinor и норвежская Rystad Energy, которые отвели нефти срок до 2027-2028 годов.