Джаред Лето вспомнил об утерянной статуэтке «Оскар»

Американский актер Джаред Лето вспомнил, что потерял свою статуэтку «Оскар». Об этом он рассказал ведущему вечернего шоу Джеймсу Кордену, запись интервью опубликована на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.

Лето признался, что статуэтка «исчезла каким-то таинственным образом» после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. «Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом», — рассказал артист. Он отметил, что кто-то мог украсть трофей во время сборов.

Лето подчеркнул, что, несмотря на поиски, найти награду не удалось, однако он выразил надежду, что статуэтка оказалась в надежных и заботливых руках. «Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают», — подытожил актер. Он также признался, что однажды случайно ударил трофей о перила лестницы, сделав небольшую вмятину на награде.

Джаред Лето был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей» в 2014 году. Он также известен как вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars.