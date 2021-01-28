Названы самые востребованные в Арктике профессии

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) назвало самые востребованные в регионе профессии. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным АРЧК, самые популярные профессии в Российской Арктике — медсестра, врач, учитель, воспитатель, электрогазосварщик. водитель автомобиля.

При этом в агентстве отметили, что ситуация на рынке труда зависит от региона. В Мурманской области востребованы докеры-механизаторы, дробильщики и матросы, а в Ненецком автономном округе — оленеводы и операторы по добыче нефти и газа..

АРЧК также указало, что есть определенные «арктические» профессии: оператор беспилотных аппаратов для разведки месторождений и метеоэнергетики, судовой врач и чумработница, в чьи обязанности входит оказание помощи оленеводам.

В агентстве добавили, что в ближайшие 15 лет предприятия Российской Арктики создадут более 182 тысяч рабочих мест. Кроме того, в 2021 году для обеспечения деятельности Северного морского пути потребуется 462 капитана судов, 87 докеров-механизаторов и 72 матроса.