Прибыль российских банков в кризис приблизилась к рекордной

Чистая прибыль российских банков приблизилась к рекордной в кризисном 2020 году. Об этом говорится в обзоре ЦБ.

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Прибыль составила 1,6 триллиона рублей. Это только на шесть процентов меньше (или на 100 миллиардов рублей), чем в успешном для банков 2019 году. В 2020-м 75 российских банков были убыточны против 68 годом ранее. Среднее сокращение прибыли составило около 30 процентов.

Кризис, вызванный пандемией, не оказал негативного эффекта на кредитование, отмечают в ЦБ. За прошлый год корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 9,9 процента. Банки также нарастили кредитование россиян, основным драйвером роста в рознице стала ипотека. За год качество банковских активов значительно не ухудшилось, подчеркивает регулятор. ЦБ ожидает, что банки заработают не менее триллиона рублей в 2021 году.

Ранее участники организованной Центробанком конференции обвинили российские банки в создании «компаний-зомби», поддерживающих работоспособность только благодаря реструктуризации старых кредитов и мерам господдержки. По мнению экспертов, присутствие на рынке большого числа «компаний-зомби» негативно влияет на национальную экономику в целом. Это может привести к снижению производительности и в конечном итоге к сокращению темпов роста ВВП.