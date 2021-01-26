Эксперт перечислил главные ошибки россиян с банковскими картами

Общая ошибка владельцев дебетовых и кредитных банковских карт — беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств для внесения наличных или совершения операций со счетами. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Так, по его словам, россияне даже не обращают внимание на наличие в банкомате устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств.

Другая ошибка — незнание условий использования карты и возможных комиссий. Владелец может не понимать термин и срок действия льготного периода, из-за чего он упускает дополнительные возможности. «Ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше заработать», — отметил Ферапонтов.

Он посоветовал выбирать банковскую карту, воспринимая ее как инструмент, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить «профит» в зависимости от требований. «Кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете», — объяснил специалист.

Ранее эксперт раскрыл схему мошенников с дубликатом банковской карты. Для ее изготовления мошенники могут украсть данные, например, из слитых в сеть баз данных. Однако чаще преступники действуют точечно, выведывая информацию у самого клиента.

Так, они представляются сотрудниками службы безопасности банка, которые якобы хотят сверить информацию в базе. Таким образом они могут получить номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а также пароль от мобильного банка, которые позволят им совершать покупки в интернете. Кроме того, злоумышленники могут поменять основной номер телефона, к которому привязана банковская карта, чтобы вывести деньги на чужие счета.