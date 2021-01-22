Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Она подробно описана в релизе на сайте регулятора.

Злоумышленники под видом сотрудников МВД сообщают клиентам банков о том, что в отношении них по заявлению ЦБ возбуждено уголовное дело. Так они рассчитывают получить у граждан персональные данные, в том числе о банковских картах и совершенных по ним операциях.

ЦБ уже проинформировал о новом способе обмана банки и рекомендовал учитывать его при организации службы безопасности и службы поддержки клиентов. Также кредитным организациям следует предупреждать клиентов о новых рисках.

Также регулятор подчеркивает, что не обращается в правоохранительные органы в отношении банковских операций без согласия клиентов кредитных организаций. ЦБ призывает «никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник».