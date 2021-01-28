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Самый богатый фонд мира поставил климатический ультиматум

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Ларри Финк
Ларри Финк
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Богатейшая управляющая компания мира BlackRock, контролирующая активы на более чем 8,7 триллиона долларов, поставила ультиматум участникам рынка, которые не ведут борьбу с изменением климата. Об этом сообщает VTimes.

В письме к главам компаний, в которые инвестирует BlackRock, его глава Ларри Финк указал, что перемены в инвестициях происходят быстрее, чем он ожидал. По его мнению, происходящее является началом длительного, но ускоряющегося климатического перехода, который открывает исторические возможности.

Финк напомнил, что с января по ноябрь 2020 года приток в фонды, которые делают ставку на устойчивое развитие (термин связан с безуглеродной экономикой), составил 228 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

По его мнению, вскоре в мире не останется ни одной компании, на бизнес-модель которой не повлияет эта ситуация. Поэтому BlackRock намерена требовать от получателей их денег планы по сведению выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году.

В другом письме, обращенном уже к клиентам BlackRock, Финк обещает давить на компании, которые откажутся снижать выбросы или будут саботировать переход. Их акции попадут в список для выхода, а в случае, если они принадлежат фонду, в который инвестирует BlackRock, то управляющая компания будет голосовать против менеджмента такого фонда.

Под угрозой оказываются и бумаги российских компаний. Например, в активных стратегиях BlackRock есть Emerging Markets Fund, где доля российских компаний составляет 4,76 процента. «Лукойл» там входит в десятку крупнейших вложений. В стратегии Advantage Emerging Markets Fund доля российских компаний — 3,9 процента.

Оценить ожидаемые проблемы можно уже сейчас. В августе 2020-го BlackRock запустила подобный фонд, но с учетом экологической политики. И в нем доля российских компаний заметно ниже — 1,95 процента.

В конце октября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» менеджер по инвестициям в развивающиеся рынки Swedbank Елена Ловен предупредила президента страны Владимира Путина о том, что отсутствие конкретных планов по снижению вредных выбросов грозит России резким падением иностранных инвестиций. Глава государства заявил, что планы есть и исполняются, но не привел конкретики.

В январе спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что российские власти допустили «грубейшую ошибку», когда не ввели углеродный налог и не мотивировали компании снижать выбросы. Из-за этого, уверен Чубайс, платить придется Евросоюзу.

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