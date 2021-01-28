Шедшего в Москву шамана поместили в психдиспансер

Якутский шаман Александр Габышев, который дважды устраивал поход на Москву для «изгнания» президента Владимира Путина, был принудительно помещен в психоневрологический диспансер из-за отказа лечиться. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

В публикации сказано, что в прошлом году по решению суда Габышев проходил лечение в стационаре диспансера. Перед выпиской врачебная комиссия заключила, что он нуждается в «активном диспансерном наблюдении» и обязан постоянно посещать психиатра. С июля по декабрь мужчина ходил к врачу и принимал назначенные лекарства. В середине декабря он пришел на прием и заявил, что больше не будет лечиться, и в январе пропустил запись к психиатру. Врач пыталась связаться с ним по телефону, но Габышев не отвечал на звонки. Его родственники подтвердили медикам, что тот категорически отказывается разговаривать с ними.

Если стоящий на учете пациент не ходит к врачу и отказывается лечиться, по закону медицинская организация должна принять меры. Если медики приехали к человеку домой, и он отказывается открывать дверь и общаться, то вызывается полиция, отметили в психдиспансере.

Ранее адвокат шамана Ольга Тимофеева сообщила РИА Новости, что полиция увезла его в ПНД по пока неустановленным причинам.

В январе в YouTube появилось обращение Габышева, в котором он говорил, что начнет новый поход на Москву в марте 2021 года.

Летом 2019 года шаман с группой своих сторонников отправился пешком из Бурятии в Москву «изгонять» российского президента. 2 сентября против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В середине сентября его задержали, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики и потом отпустили. 10 декабря россиянина задержали, когда он во второй раз пошел в столицу. Позже его признали невменяемым. В середине мая 2020 года Габышева доставили в ПНД, суд признал законной принудительную госпитализацию.