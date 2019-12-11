Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.

По его словам, в протоколе об административном правонарушении сказано, что Габышев «размахивал мечом и порвал полицейскому куртку». Габышеву назначили штраф в размере одной тысячи рублей по статье 19.3 КоАП («Неповиновение требованиям сотрудников полиции»).

Ранее стало известно о задержании шамана и двоих его соратников на территории Якутии. В первый раз Габышева задержали в Бурятии 19 сентября. Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru